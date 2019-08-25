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После ночных столкновений в Гонконге задержали почти 30 человек

Новости » Общество    25.08.2019 - 07:04
После ночных столкновений в Гонконге задержали почти 30 человек
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/HongKongFP)

Четыре станции метро не работали из-за протестов

Полиция Гонконга арестовала 29 человек после ночных столкновений демонстрантов с правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что во время столкновений применялся слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственную демонстрацию.

Также сообщается, что активисты бросили бензиновые бомбы и кирпичи в крупную промышленную зону Квун Тонг, густонаселенную зону китайской территории на востоке полуострова Коулун. Кроме того, четыре станции метро были закрыты из-за протестов.

Это было первое применение слезоточивого газа более чем через неделю после серии в основном мирных демонстраций в Гонконге.

Ранее сообщалось, что после применения газа сработала пожарная сигнализация и рестораны эвакуировали клиентов.

Отметим, в Гонконга уже 12-е выходные подряд проходят антиправительственные акции протеста. Среди требований протестующих - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.

Напомним, верховный суд Гонконга в пятницу, 23 августа, продлил запрет на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок, который был заблокирован протестующим.

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