США призвали к прекращению насилия на протестах в Гонконге

Иллюстративное фото (U.S. Department of State)

К прекращению огня призвали представителей обеих сторон конфликта

Соединенные Штаты призвали все стороны конфликта в Гонконге воздержаться от насильственных действий. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США в интервью "Голос Америки".

В Госдепартаменте также выступили против "крупномасштабных ответных действий с помощью насилия".

"Мы не можем молчать, ожидая дальнейшего насилия", - сказал сотрудник Госдепартамента.

США, по словам собеседника, не могут допустить насильственных действий от обеих сторон конфликта.

Протесты в Гонконге не утихают уже в течение нескольких недель. Однако в Госдепартаменте видят признаки того, что ситуация вскоре может наладиться.

"Мы увидели, что мэр Гонконга Кэрри Лам смогла начать переговоры для обсуждения пяти требований, предъявляемых протестующими. Похоже, что она хочет выполнить по крайней мере два требования прямо сейчас. Мы видим некоторое смягчение позиций обеих сторон и надеемся, что все это разрешится мирным путем. Должно быть какое-то решение", - заявил источник "Голоса Америки" в Госдепартаменте.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Гонконге в воскресенье, 26 августа, один из офицеров полиции выстрелил из пистолета, впервые с начала демонстраций в июне 2019 года.

РБК-Украина писало, что 25 августа полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван.