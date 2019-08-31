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У Гонконзі поліція затримала низку активістів

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 01:23
У Гонконзі поліція затримала низку активістів
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/HongKongFP)

Деяким з них вже висунуті звинувачення

У Гонконзі поліція заарештувала низку відомих опозиційних активістів та законотворців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що щонайменше троє активістів та троє законотворців були затримані поліцією.

Джошуа Вонг та Агнес Чоу з партії "Демосісто" були заарештовані, їм вже висунули звинувачення, тоді як голова партії Іван Лам, який наразі не перебуває у Гонконзі, був заарештований заочно.Троє продемократичних депутатів також були заарештовані.

Енді Чан, засновник Гонконзької національної партії, що проводить кампанію за незалежність автономії, також заявив, що його затримали у четвер ввечері, на летовищі Гонконгу.

Затримання відбулися після заборони масового маршу, запланованого на суботу, який згодом відкликали організатори.

Нагадаємо, 25 серпня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван.

РБК-Україна писало, що 25 серпня поліція Гонконгу заарештувала 29 осіб після нічних сутичок демонстрантів з правоохоронцями. Під час сутичок, застосовувався сльозогінний газ, щоб розігнати антиурядову демонстрацію.

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