В Гонконге полиция применила слезоточивый газ на митинге

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / officialmcafee)

Тысячи активистов перекрыли движение в центральной части города

Полиция Гонконга в очередной раз применила слезоточивый газ на антиправительственной акции протеста. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что тысячи активистов перекрыли движение в центральной части города, где расположены правительственные структуры.

Напомним, РБК-Украина писало, что в воскресенье, 11 августа, во время антиправительственной акции протеста в Гонконге, которая возобновилась вчера, произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Добавим, что в субботу, 10 августа, в Гонконге начались сразу несколько антиправительственных акций протеста. Несмотря на запрет правоохранителей, демонстранты вышли на митинги сразу в двух районах и начали строить баррикады.

Отметим, что митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в стычки с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмены закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных правоохранительных органов Китая.