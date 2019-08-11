У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ на мітингу

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / officialmcafee)

Тисячі активістів перекрили рух в центральній частині міста

Поліція Гонконгу в черговий раз застосувала сльозогінний газ на антиурядової акції протесту. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що тисячі активістів перекрили рух в центральній частині міста, де розташовані урядові структури.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в неділю, 11 серпня, під час антиурядової акції протесту в Гонконзі, яка відновилася вчора, сталися сутички між демонстрантами і поліцією. Додамо, що в суботу, 10 серпня, в Гонконзі почалися відразу кілька антиурядових акцій протесту. Попри заборону правоохоронців, демонстранти вийшли на мітинги відразу в двох районах і почали будувати барикади.

Зазначимо, що митинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.