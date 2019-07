В Гонконге протестующие заблокировали железную дорогу

акции протеста в Гонконге продолжаются уже третий месяц

Сотни гонконгских демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время раннего утреннего часа пик во вторник, 30 июля, что вызвало хаос в графике движения пригородных поездов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Активисты блокировали двери поездов, заставляя сотни людей выходить из железнодорожных станций в поисках альтернативного транспорта. Незначительные драки вспыхнули между протестующими и пассажирами, поскольку некоторые были расстроены из-за остановки поезда.

"Мы не намерены доставлять неудобства людям, но мы должны заставить власти понять, почему мы протестуем. Мы будем продолжать это до тех пор, пока в этом есть необходимость", - сказал один из протестующих, 21-летний Шарон.

В пресс-службе железнодорожного оператора MTR Corp сообщили, что некоторые услуги компании были нарушены из-за протестов. Оператор извинился и призвал людей искать другие виды транспорта.

