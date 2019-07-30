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В Гонконге протестующие заблокировали железную дорогу

Новости » Происшествия    30.07.2019 - 05:50
В Гонконге протестующие заблокировали железную дорогу
Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

акции протеста в Гонконге продолжаются уже третий месяц

Сотни гонконгских демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время раннего утреннего часа пик во вторник, 30 июля, что вызвало хаос в графике движения пригородных поездов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Активисты блокировали двери поездов, заставляя сотни людей выходить из железнодорожных станций в поисках альтернативного транспорта. Незначительные драки вспыхнули между протестующими и пассажирами, поскольку некоторые были расстроены из-за остановки поезда.

"Мы не намерены доставлять неудобства людям, но мы должны заставить власти понять, почему мы протестуем. Мы будем продолжать это до тех пор, пока в этом есть необходимость", - сказал один из протестующих, 21-летний Шарон.

В пресс-службе железнодорожного оператора MTR Corp сообщили, что некоторые услуги компании были нарушены из-за протестов. Оператор извинился и призвал людей искать другие виды транспорта.

Как пишет Reuters, то, что началось в Гонконге три месяца назад как митинги против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, теперь превратилось в более широкую реакцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине.

Напомним, 27 июля 2019 в Гонконге возобновились антиправительственные протесты, тысячи человек вышли на митинг, хотя ранее полиция запретила проведение акции, сославшись на возможные столкновения. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. В ходе протестов правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. 

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