В Гонконге снова произошли столкновения во время протеста

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / officialmcafee)

Полиция применила слезоточивый газ

В воскресенье, 11 августа, во время антиправительственной акции протеста в Гонконге, которая возобновилась вчера, произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, столкновения произошли во время протестного марша в гонконгском районе Шам Шуй По. Правоохранители применили против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ.

Таким образом, еще один день антиправительственных протестов в Гонконге перерос в столкновения между манифестантами и представителями полиции.

Напомним, в субботу, 10 августа, в Гонконге начались сразу несколько антиправительственных акций протеста. Несмотря на запрет правоохранителей, демонстранты вышли на митинги сразу в двух районах и начали строить баррикады.

Отметим, что митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией.

Позже движение превратилось в более широкую акцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, которая является автономией в составе Китая.