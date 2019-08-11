ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге снова произошли столкновения во время протеста

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 13:42
В Гонконге снова произошли столкновения во время протеста
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / officialmcafee)

Полиция применила слезоточивый газ

В воскресенье, 11 августа, во время антиправительственной акции протеста в Гонконге, которая возобновилась вчера, произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, столкновения произошли во время протестного марша в гонконгском районе Шам Шуй По. Правоохранители применили против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ.

Таким образом, еще один день антиправительственных протестов в Гонконге перерос в столкновения между манифестантами и представителями полиции.

Напомним, в субботу, 10 августа, в Гонконге начались сразу несколько антиправительственных акций протеста. Несмотря на запрет правоохранителей, демонстранты вышли на митинги сразу в двух районах и начали строить баррикады.

Отметим, что митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией.

Позже движение превратилось в более широкую акцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, которая является автономией в составе Китая.

В Израиле во время богослужения произошли столкновения, есть пострадавшие Возле Гонконга 12 тыс. правоохранителей потренировались разгонять акции протеста
Новости Украины Гонконгпротестстолкновения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь