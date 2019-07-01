У Гонконзі поліція очистила будівлю парламенту від демонстрантів

Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Будівля парламенту значно пошкоджена

Поліція Гонконга встановила контроль над будівлею місцевого законодавчого зібрання, яку раніше зайняли демонстранти. Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що з будинку вивели всіх протестувальників. На стінах урядової будівлі виявили графіті, які завдали демонстранти. Зазначається, що буде проведена масштабна операція з очищення приміщення.

За оцінками поліції, 190 тис. осіб приєдналися до мирного маршу, третьому за значущістю за багато тижнів. Організатори оцінили число в 550 тис.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці почали розганяти учасників акцій протестів біля будівлі законодавчої ради Гонконга. Співробітники поліції розпилили сльозогінний газ.

Раніше РБК-Україна писало, що учасники протесту в Гонконзі прорвалися в будівлю місцевого парламенту. пробралися В приміщення близько 100 демонстрантів і спробували відкрити запасні виходи.

Як відомо, в Гонконзі 16 червня кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам з-за скандального законопроекту про екстрадицію.