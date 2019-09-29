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В Гонконге полиция газом разогнала протестующих

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 10:14
В Гонконге полиция газом разогнала протестующих
Фото: протест в Гонконге (HongKongFP)

Полиция применила перцовый газ

В Гонконге полиция разогнала демонстрантов, которые собирались сегодня, 29 сентября, провести глобальный "митинг против тоталитаризма". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги в торговом центре "Новые территории", когда их противники, манифестанты, которые поддерживают Китай, пели китайский гимн на Пике Виктории.

Как сообщается, правоохранители применили перцовый газ против демонстрантов, которые после ночи ожесточенных столкновений собирались возобновить акции протеста. После разгона толпы демонстрантов в торговом районе Козвэй-Бэй полиция подняла черные флаги, предупреждая о применении слезоточивого газа.

Напомним, в субботу, 28 сентября, в Гонконге произошли столкновения между демонстрантами и полицией во время акции протеста возле правительственного комплекса в районе Адмиралти. Для разгона толпы протестующих правоохранители применили спецмашины с водяными пушками и слезоточивый газ.

Также РБК-Украина писало, что глава администрации Гонконга Кэрри Лам отказалась выполнять некоторые требования протестующих. По словам Лам, она не может освободить ранее арестованных демонстрантов, потому что это является нарушением верховенства права.

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