Глава Гонконга отказалась выполнять некоторые требования протестующих

Фото: Кэрри Лам (flickr.com riseconf)

Лам отказалась освободить задержанных на акциях демонстрантов

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во время публичных дебатов в четверг, 26 сентября, назвала некоторые требования протестующих нереалистичными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Как сообщила Лам, власти не могут выполнить требование относительно освобождения всех демонстрантов, которые были арестованы в ходе предыдущих антиправительственных акций протеста в Гонконге.

"Некоторые требования, которые выдвигают демонстранты, такие как освобождение задержанных участников акций протеста, не могут быть осуществлены, поскольку они идут вразрез с верховенством права", - заявила глава Гонконга.

Отметим, что в ходе антиправительственных акций протеста, которые продолжаются в Гонконге с начала лета, были задержаны более 1500 демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге трое неизвестных напали на члена оппозиционной Демократической партии Роя Квона, который высказывался в поддержку антиправительственных протестов в регионе. Депутат был госпитализирован с травмами на лице, шее и конечностях, сейчас он находится в сознании.

Также РБК-Украина писало, что 22 сентября полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов. Ранее протестующие разгромили арматуру на железнодорожной станции. Манифестанты призывали к бойкоту предприятий в городе, которые управляются Китаем.