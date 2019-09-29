У Гонконзі поліція газом розігнала протестувальників

Фото: протест у Гонконзі (HongKongFP)

Поліція застосувала перцевий газ

У Гонконзі поліція розігнала демонстрантів, які збиралися сьогодні, 29 вересня, провести глобальний "мітинг проти тоталітаризму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Демонстранти викрикували антиурядові лозунги в торговому центрі "Нові території", коли їхні противники, маніфестанти, які підтримують Китай, співали китайський гімн на Піку Вікторії.

Як повідомляється, правоохоронці застосували перцевий газ проти демонстрантів, які після ночі запеклих зіткнень збиралися поновити акції протесту. Після розгону натовпу демонстрантів в торговому районі Козвей-Бей поліція підняла чорні прапори, попереджуючи про застосування сльозоточивого газу.

Нагадаємо, у суботу, 28 вересня, у Гонконзі сталися сутички між демонстрантами та поліцією під час акції протесту поблизу урядового комплексу в районі Адмиралти. Для розгону натовпу протестувальників правоохоронці застосували спецмашини з водяними гарматами і сльозогінний газ.

Також РБК-Україна писало, що глава адміністрації Гонконгу Кері Лам відмовилася виконувати деякі вимоги протестувальників. За словами Лам, вона не може звільнити раніше заарештованих демонстрантів, тому що це є порушенням верховенства права.