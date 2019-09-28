ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция в Гонконге применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

Новости » Общество    28.09.2019 - 18:04
Полиция в Гонконге применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов
Фото: митинг в Гонконге (twitter.com/davesnewscom/)

Демонстранты кидали в здание правительственного комплекса бутылки с зажигательной смесью

В ходе митинга в Гонконге полиция в субботу вечером применила спецмашины с водяными пушками и слезоточивый газ для разгона демонстрантов у правительственного комплекса в районе Адмиралти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что демонстранты кидали в здание бутылки с зажигательной смесью.

Изначально мероприятие проходило мирно. Однако некоторые его участники стали светить лазерами в глаза полицейским и пытаться их провоцировать. Затем в сторону комплекса полетели "коктейли Молотова". Участники беспорядков также перекрыли движение транспорта в квартале.

Нынешняя демонстрация приурочена к пятилетней годовщине начала "движения зонтиков", которое организовали студенты, требующие демократизации избирательной системы.

Напомним, 22 сентября полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов. Ранее протестующие разгромили арматуру на железнодорожной станции. Манифестанты призывали к бойкоту предприятий в городе, которые управляются Китаем. Протестующие призвали к бойкоту предприятий в городе, которые управляются Китаем, который считается пропекинским.

Глава Гонконга отказалась выполнять некоторые требования протестующих В Гонконге напали на политика, поддерживающего антиправительственные протесты
Новости Украины Гонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь