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В Гонконге отказались от закона об экстрадиции, который вызвал протесты

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 07:43
В Гонконге отказались от закона об экстрадиции, который вызвал протесты
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com HongKongFP)

Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет

Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм во вторник, 2 июля, заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции. Об этом пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет. Ранее премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Закон об экстрадиции позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.

Как известно, выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало многочисленные демонстрации.

Напомним, в Гонконге 16 июня несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя отставки главы администрации Керри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции.

Вчера, 1 июля, протесты усилились. Демонстранты захватили здание местного парламента. Полиция их разогнала, применив слезоточивый газ. Ранение получили несколько человек.

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