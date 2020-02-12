В Гонконге обнаружили новый путь распространения коронавируса

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Коронавирус может распространяться по канализационным трубам

В Гонконге, после выявления сразу нескольких заболевших в одном жилом комплексе, выдвинули новую версию распространения коронавируса - по канализационным трубам. Об этом сообщает CNN.

Одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не общалась с другими зараженными. Позже выяснилось, что через квартиру мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, проходил один и тот же канализационный стояк с этой женщиной.

Власти эвакуировали часть жителей дома и начали проверять систему водоснабжения и канализации. В частности, специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Так как недавно китайские и американские исследователи подтвердили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии, вполне возможна передача его по канализации.

Отметим, по состоянию на утро 12 февраля, коронавирусом COVID-19 заболели более 44 тыс. человек. От вируса погибло 1114 человек, еще 4781 полностью выздоровели.

Напомним, ученые из Тяньцзиньского университета в Китае разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом.