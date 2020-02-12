У Гонконгу виявили новий шлях поширення коронавірусу

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Коронавірус може поширюватися по каналізаційних трубах

В Гонконзі, після виявлення відразу декількох хворих в одному житловому комплексі, висунули нову версію поширення коронавирусу - по каналізаційних трубах. Про це повідомляє CNN.

Однією з заражених виявилася 62-річна жінка, яка не спілкувалася з іншими зараженими. Пізніше з'ясувалося, що через квартиру чоловіка, якого госпіталізували з коронавірусом, проходив один і той же каналізаційний стояк з цією жінкою.

Влада евакуювала частину мешканців будинку та почала перевіряти систему водопостачання і каналізації. Зокрема, фахівці з'ясували, що в квартирі одного з пацієнтів була самостійно перероблена каналізаційна труба. Так як нещодавно китайські і американські дослідники підтвердили, що китайський новий коронавірус також поширюється через фекалії, цілком можлива передача його по каналізації.

Зазначимо, станом на ранок 12 лютого, коронавірусом COVID-19 захворіли понад 44 тис. людей. Від вірусу загинуло 1114 осіб, ще 4781 повністю одужали.

Нагадаємо, вчені з Тяньцзінського університету в Китаї розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом.