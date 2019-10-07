В Гонконге митингующие избили водителя такси

В Гонконге группа протестующиих избила водителя такси, который въехал в толпу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что таксист своими действиями ранил как минимум двоих людей. Протестующие в масках вытащили таксиста из автомобиля и жестоко избили.

Также протестующие принялись громить машину, разбив в автомобиле окна.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отменить запрет администрации на ношение масок.

На улицы Гонконга вышли десятки тысяч протестующих. Большинство демонстрантов вопреки запрету правительства надели на лица маски.

Беспорядки в Гонконге вспыхнули 4 октября после того, как глава администрации Кэрри Лам запретила демонстрантам скрывать лица. Протестующие в ответ на запрет начали поджигать станции метро, устраивать пожары на улицах и громить магазины, владельцев которых подозревают в связях с материковым Китаем.