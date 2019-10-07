У Гонконзі мітингувальники побили водія таксі

У Гонконзі група протестующиих побила водія таксі, який в'їхав у натовп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Наголошується, що таксист своїми діями поранив як мінімум двох людей. Протестувальники в масках витягли водія з автомобіля і жорстоко побили.

Також протестувальники почали громити машину, розбивши в автомобілі вікна.

Нагадаємо, в неділю, 6 жовтня, в Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту, учасники яких вимагають скасувати заборону адміністрації на носіння масок.

На вулиці Гонконгу вийшли десятки тисяч протестувальників. Більшість демонстрантів всупереч забороні уряду натягли на обличчя маски.

Заворушення в Гонконзі спалахнули 4 жовтня після того, як глава адміністрації Керрі Лам заборонила приховувати обличчя демонстрантів. Протестувальники у відповідь на заборону почали підпалювати станції метро, влаштовувати пожежі на вулицях і громити магазини, власників яких підозрюють у зв'язках з материковим Китаєм.