В Гонконге возобновились протесты из-за запрета масок

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/frances_sit)

Демонстранты требуют отменить запрет на ношение масок

В воскресенье, 6 октября, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отменить запрет администрации на ношение масок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, на улицы Гонконга вышли десятки тысяч протестующих. Большинство демонстрантов вопреки запрету правительства надели на лица маски. Демонстрации в целом носят мирную форму, но в популярном торговом районе Цим-Ша-Цуй произошли столкновения с силовиками.

Отмечается, что для разгона протестующих правоохранители применили слезоточивый газ. Также полиция рассылала сообщения жителям региона с призывом оставаться дома и не участвовать в антиправительственных протестах.

Police set up cordon line on Hennessy Road & this family can't return to this services apartment. Baby started crying and officer said ‘leave la reporters!’Meanwhile woman played a song mocking police.Officer also said ‘don't make a scene, reporters just want to make fake news.’ pic.twitter.com/JU99qz5G8C — Фрэнсис Sit (@frances_sit) October 6, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге после акций протеста частично возобновили работу местного метрополитена. Однако многие станции оставили закрытыми из-за подготовки к новым демонстрациям.

РБК-Украина писало, что беспорядки в Гонконге вспыхнули 4 октября после того, как глава администрации Кэрри Лам запретила демонстрантам скрывать лица. Протестующие в ответ на запрет начали поджигать станции метро, устраивать пожары на улицах и громить магазины, владельцев которых подозревают в связях с материковым Китаем.