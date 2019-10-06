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В Гонконге возобновились протесты из-за запрета масок

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 14:09
В Гонконге возобновились протесты из-за запрета масок
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/frances_sit)

Демонстранты требуют отменить запрет на ношение масок

В воскресенье, 6 октября, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отменить запрет администрации на ношение масок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, на улицы Гонконга вышли десятки тысяч протестующих. Большинство демонстрантов вопреки запрету правительства надели на лица маски. Демонстрации в целом носят мирную форму, но в популярном торговом районе Цим-Ша-Цуй произошли столкновения с силовиками.

Отмечается, что для разгона протестующих правоохранители применили слезоточивый газ. Также полиция рассылала сообщения жителям региона с призывом оставаться дома и не участвовать в антиправительственных протестах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге после акций протеста частично возобновили работу местного метрополитена. Однако многие станции оставили закрытыми из-за подготовки к новым демонстрациям.

РБК-Украина писало, что беспорядки в Гонконге вспыхнули 4 октября после того, как глава администрации Кэрри Лам запретила демонстрантам скрывать лица. Протестующие в ответ на запрет начали поджигать станции метро, устраивать пожары на улицах и громить магазины, владельцев которых подозревают в связях с материковым Китаем.

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