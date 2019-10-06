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Метро в Гонконге частично возобновило работу

Новости » Общество    06.10.2019 - 05:50
Метро в Гонконге частично возобновило работу
Фото: погром в метро Гонконга (соцсети)

Некоторые станции не могут открыться из-за серьезных повреждений

Железнодорожный оператор Гонконга частично возобновило работу метро в воскресенье после беспрецедентного отключения, но многие станции оставили закрытыми, поскольку территория Китая готовится к демонстрациям позже в тот же день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Для пассажиров пока будет открыта только половина (45 из 93) станций, а поезда будут ходить с увеличенным интервалом. Некоторые станции не смогут открыться из-за необходимости их отремонтировать после атак вандализма.

Отмечается, что в субботу в городе было тихо: метро и большинство торговых центров закрыты, а многие дороги пустынны. Сотни антиправительственных демонстрантов бросили вызов запрету на маски и вышли на улицы по всему городу в начале дня, но к вечеру они в значительной степени разошлись.

Напомним, беспорядки в Гонконге вспыхнули 4 октября после того, как глава администрации города Кэрри Лам в рамках законодательства о чрезвычайных ситуациях запретила демонстрантам скрывать лицо. Активисты в ответ стали поджигать станции метро, устраивать пожары на улицах и громить магазины, владельцев которых подозревают в связях с материковым Китаем.

Во вторник, 1 октября, на массовых демонстрациях против Коммунистической партии Китая, в Гонконге полиция применила боевые патроны в отношении протестующих.

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