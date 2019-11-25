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В Гонконге на местных выборах лидируют демократы

Новости » Политика     25.11.2019 - 02:58
В Гонконге на местных выборах лидируют демократы
Фото: выборы в Гонконге (twitter.com / CGTNOfficial)

Свыше 200 оппозиционных кандидатов получили победу

В Гонконге на местных выборах дво районные советы побеждают со значительным отрывом оппозиционные кандидаты с продемократического движения. Об этом передает South China Morning Post.

В частности, по последним данным, в своих округах одержал победу 201 оппозиционный кандидат. При этом число кандидатов-победителей из тех, которые поддерживают Пекин, составляет всего 28 кандидатов.

Также победу одержали еще 12 кандидатов, которых считают независимыми. Пока не известны результаты по оставшимся 211 местам. В общем 1104 кандидаты боролись за возможность получили 452 места в различных советах региона.

Участие в голосовании приняли 2,9 млн человек, явка избирателей составила 71 процент. При этом в 2015 году явка на местных выборах была значительно ниже - всего 47%.

Напомним, в Гонконге сегодня, 24 ноября, на фоне антиправительственных акций протеста стартовали местные выборы.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Гонконга отменил запрет правительства на ношение масок участниками массовых протестов. Суд признал неконституционным запрет. Согласно решению суда, запрет "противоречит Основному закону", согласно которому Гонконг вернулся под власть Китая в 1997 году.

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