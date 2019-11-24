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В Гонконге проходят местные выборы

Новости » Политика     24.11.2019 - 10:04
В Гонконге проходят местные выборы
Фото: выборы в Гонконге (twitter.com / CGTNOfficial)

На выборах в Гонконге фиксируется высокая явка

В Гонконге сегодня, 24 ноября, на фоне антиправительственных акций протеста стартовали местные выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, жители Гонконга имеют сегодня возможность выбрать депутатов местных советов, а 1104 кандидаты борются за возможность получили 452 места в различных советах региона. Депутаты смогут контролировать некоторые виды затрат и решать различные вопросы.

По состоянию на 11:30 утра явка избиратели превысила показатель прошлых выборов по меньшей мере втрое. Считают, что это связано с переживаниями людей по поводу возможного закрытия участков из-за возобновления акций протеста.

Отмечается, что эксперты рассматривают нынешние выборы в Гонконге, как показатель поддержки главы местного правительства Керри Лам. Она пообещала, что правительство будет больше прислушиваться к местным советам.

Напомним, ранее сообщалось, что Высокий суд Гонконга отменил запрет правительства на ношение масок участниками массовых протестов. Суд признал неконституционным запрет. Согласно решению суда, запрет "противоречит Основному закону", согласно которого Гонконг вернулся под власть Китая в 1997 году.

Также РБК-Украина писало, что Сенат США принял две резолюции относительно ситуации в Гонконге. В Китае выразили протест в связи с принятием данных законопроектов Сенатом. Позже законопроекты Сената были одобрены в американском Конгрессе. Палата представителей почти единогласно поддержала документы Сената.

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