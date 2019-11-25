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В Гонконзі на місцевих виборах лідирують демократи

Новини » Політика     25.11.2019 - 02:58
В Гонконзі на місцевих виборах лідирують демократи
Фото: вибори в Гонконзі (twitter.com / CGTNOfficial)

Понад 200 опозиційних кандидатів отримали перемогу

У Гонконзі на місцевих виборах до районних рад перемагають зі значним відривом опозиційні кандидати із продемократичного руху. Про це передає South China Morning Post.

Зокрема, за останніми даними, у своїх округах отримав перемогу 201 опозиційний кандидат. При цьому число кандидатів-переможців із тих, які підтримують Пекін, становить всього 28 кандидатів.

Також перемогу оримали ще 12 кандидатів, яких вважають незалежними. Наразі не відомі результати щодо 211 місць. Загалом 1104 кандидати боролися за можливість отримали 452 місця у різних радах регіону.

Участь у голосуванні взяли 2,9 млн людей, явка виборців склала 71 відсоток. При цьому у 2015 році явка на місцевих виборах була значно нижчою - всього 47%.

Нагадаємо, у Гонконгу сьогодні, 24 листопада, на тлі антиурядових акцій протесту стартували місцеві вибори.

Раніше повідомлялося, що Високий суд Гонконгу скасував заборону уряду на носіння масок учасниками масових протестів. Суд визнав неконституційним заборону. Згідно з рішенням суду, заборона "суперечить Основному закону", відповідно до якого Гонконг повернувся під владу Китаю в 1997 році.

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