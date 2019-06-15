ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гонконг призупинив рішення про екстрадицію

Новини » Політика    15.06.2019 - 21:43
Гонконг призупинив рішення про екстрадицію
Фото: Керрі Лам (Associated Press)

Протестувальники обіцяють нову хвилю демонстрацій

Лідер Гонконгу Керрі Лам призупинив просування суперечливого закону, який дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, рішення про призупинення просування закону екстрадиції було прийняте Лам на фоні заворушень, які виникли в Гонконзі. Однак протестувальники обіцяють почати нову хвилю демонстрацій у неділю, 16 червня.

Зазначається, що демонстранти вимагають відставки лідера Гонконгу, скасування закону про екстрадицію та вибачень за жорсткі дії правоохоронців під час акцій протесту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Гонконгу має намір відкласти просування законопроекту про екстрадицію на материковий Китай, який викликав у місті протести.

Раніше РБК-Україна писало, що в Гонконзі поліція застосувала силу - сльозогінний газ і травматичну зброю для розгону демонстрантів, які вимагають скасувати поправки до закону про екстрадицію.

Розгляд поправок до закону було відкладено. Глава Гонконгу Керрі Лам засудила заворушення і закликала до якнайшвидшої нормалізації життя в місті.

Прийняття поправок до закону про екстрадицію дозволить відправляти на материк і в інші країни, з якими у Гонконгу немає угод про екстрадицію, для судового розгляду підозрюваних у скоєнні злочинів і тих, хто перебуває на гонконгській території.

Влада Гонконгу має намір відкласти прийняття закону про екстрадицію У Telegram зв'язали глобальний збій з протестами в Гонконзі
Новини України ГонконгэкстрадицияКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся