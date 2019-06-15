Гонконг призупинив рішення про екстрадицію

Фото: Керрі Лам (Associated Press)

Протестувальники обіцяють нову хвилю демонстрацій

Лідер Гонконгу Керрі Лам призупинив просування суперечливого закону, який дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, рішення про призупинення просування закону екстрадиції було прийняте Лам на фоні заворушень, які виникли в Гонконзі. Однак протестувальники обіцяють почати нову хвилю демонстрацій у неділю, 16 червня.

Зазначається, що демонстранти вимагають відставки лідера Гонконгу, скасування закону про екстрадицію та вибачень за жорсткі дії правоохоронців під час акцій протесту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Гонконгу має намір відкласти просування законопроекту про екстрадицію на материковий Китай, який викликав у місті протести.

Раніше РБК-Україна писало, що в Гонконзі поліція застосувала силу - сльозогінний газ і травматичну зброю для розгону демонстрантів, які вимагають скасувати поправки до закону про екстрадицію.

Розгляд поправок до закону було відкладено. Глава Гонконгу Керрі Лам засудила заворушення і закликала до якнайшвидшої нормалізації життя в місті.

Прийняття поправок до закону про екстрадицію дозволить відправляти на материк і в інші країни, з якими у Гонконгу немає угод про екстрадицію, для судового розгляду підозрюваних у скоєнні злочинів і тих, хто перебуває на гонконгській території.