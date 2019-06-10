В Гонконге массовые протесты против законопроекта об экстрадиции в Китай

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Полиция насчитала 240 тысяч участников акции

Сотни тысяч жителей Гонконга вышли в воскресенье с протестом против законопроекта, который позволяет экстрадиции в Китай лиц, которым грозит судебное преследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что это крупнейшая демонстрация в последние несколько лет. Участники акции несли плакаты с осуждением законопроекта, который, по их словам, нарушает законодательство Гонконга, защищающей права беженцев из Китая, которых обвиняют в преступлениях.

Протестующие также призвали к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которая поддержала этот законопроект. Ряд правозащитных организаций подвергли законопроект жесткой критике. Его оппоненты утверждают, что правовая система Китая не гарантирует подсудимым такие же права, как в Гонконге.

Организатор протеста Фронт защиты гражданских прав правозащитный фронт оценил, что на улицы Гонконга вышли более миллиона человек, полиция же сообщила, что насчитала 240 тысяч участников акции.

Ранее сообщалось, что в столице Судана Хартум и городе Омдуман во время акций против жестких преследований демонстрантов правоохранители примели слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к гибели как минимум 4 человек.

Кроме того, первый вице-министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что в Алматы и Нур-Султане во время протестных акций было задержано около 500 человек.