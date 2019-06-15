Власти Гонконга намерены отложить принятие закона об экстрадиции

Фото: протесты в Гонконге (Getty Images)

Советники главы администрации города обратились к Лэм с призывом временно оставить принятие закона

Администрация Гонконга приняла решение отложить продвижение законопроекта об экстрадиции на материковый Китай, который вызвал в городе протесты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отказалась отменять законопроект, однако в последние дни ряд советников обратились к ней с призывом его приостановить. Ожидается, что в субботу, 15 июня, Лам должна повести пресс-конференцию по этому поводу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Гонконге полиция применила силу - слезоточивый газ и травматическое оружие - для разгона демонстрантов, требующих отменить поправки к закону об экстрадиции.

Рассмотрение поправок к закону было отложено. Глава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городе.

Принятие поправок к закону об экстрадиции позволит отправлять на материк и в другие страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции, для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.