Гонка на трильйон: західні компанії приміряються до відбудови України, - Bloomberg

Хоча війна ще не завершена, керівники західних країн, а також державні та приватні компанії, вже розробляють плани повоєнної відбудови України та очікують найбільшого контракту з часів щонайменше Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що уряди, керівники та інвестори країн Заходу вже намагаються знайти місце для повоєнної реконструкції України, яка, за оцінками Європейського інвестиційного банку, може скласти понад 1 трлн доларів. З поправкою на інфляцію, це вп'ятеро більше, ніж фінансований США "План Маршалла" після Другої світової війни.

Базові масштаби реконструкції

Огляд відновлювальних робіт по всій Україні - навіть в умовах бойових дій, що тривають вже третій рік - дає уявлення про те, як можуть виглядати масштаби та вигляд загальної відбудови країни.

Так, німецькі та австрійські компанії планують підприємства в інфраструктурі та обороні, JPMorgan Chase & Co. чекає на робочі групи для "передпроектного планування", а Данія поки що виділила 120 млн євро (130 млн доларів) на відбудову суднобудівного хабу в Миколаєві.

Найбільший виробник сталі, Metinvest BV, оцінює, що після початку масштабної реконструкції для відновлення житла та соціальної інфраструктури, протягом п'яти-десяти років знадобиться близько 3,5 млн тонн сталі. Компанія заявляє, що готова задовольнити цей попит.

Німецькі компанії слідують за своїм урядом, який підтримує Україну на двосторонньому рівні. У лютому оборонний гігант Rheinmetall AG оголосив про плани створити в Україні підприємство з виробництва вкрай необхідних 155-мм артилерійських боєприпасів.

Виробник будівельних матеріалів Fixit з минулого року відкриває новий виробничий майданчик на заході України, а хімічна компанія Bayer AG оголосила про інвестиції у виробництво насіння.

Австрійська компанія Waagner-Biro Bridge Systems, яка виробляє модульні сталеві шляхопроводи, що перетинають річки і долини, вже розпочала виробництво на майданчику в Західній Україні. Минулого року гендиректор компанії Ріхард Кершбаумер в інтерв'ю сказав, що "роботи вистачить на десятиліття".

"З огляду на те, звідки будуть надходити кошти, американські та європейські компанії, ймовірно, отримають левову частку контрактів", - пише Bloomberg.

Туреччина не пасе задніх

Турецькі компанії відновлюють мости і дороги, постачають генератори енергії та мобільні госпіталі, сподіваючись, що матимуть перевагу, коли почнеться конкуренція за великі контракти.

За два роки війни, турецькі будівельні підрядники завершили 70 проектів в Україні на загальну суму близько 1 млрд доларів. Найбільший із них, - Onur Group, - ремонтує підірвані мости, зокрема міст в Ірпені на околиці Києва.

У співпраці з південнокорейською Samsung C&T Corp., Onur Group також будувала в Україні мобільні шпиталі. Згодом компанія хоче відновити реконструкцію Міжнародного аеропорту "Дніпро", а також деякі проекти з будівництва автодоріг.

Хоча конкуренція за контракти буде величезною, турецькі компанії сподіваються, що їхній досвід роботи в країнах, які боролися з конфліктом або корупцією, дасть їм перевагу.

Стамбульська компанія Dogus Construction, яка вже багато років працює в Україні, відновлює три мости за підтримки Великої Британії і, за словами її представника в Україні Сухи Канатана, очікує, що одного дня отримає контракти на суму "кілька мільярдів доларів" від реконструкції.

Корпоративні настрої

Представники компаній зазначають, що незалежно від того, що станеться в найближчій перспективі, реконструкція України має колись початися. Корпораціям просто слід переконатися, що вони готові до цього.

Наприклад, розташована за межами України угорська інжинірингова компанія Ganz-Mavag, зазначила, що однією з причин участі в тендері на купівлю іспанського виробника поїздів Talgo SA, було збільшення потужностей для задоволення попиту в Східній Європі протягом наступного десятиліття. Це буде зумовлено реконструкцією в Україні, коли вона почнеться.

У Миколаєві консультанти та місцева влада розробляють генеральний план розвитку міста до 2050 року. За словами Єспера Карупа Педерсена, технічного директора і керівника проекту данської інженерно-консалтингової компанії Cowi, що працює над реконструкцією Миколаєва, багато з них залишаються лише на папері, оскільки подальший прогрес неможливий до закінчення війни, - багато проектів можуть стати мішенями для бомбардувань. Крім того, сьогодні ускладнене отримання документів від місцевої влади, адже людей забирають на фронт і це створює прогалини в державному управлінні.

Більшість виділених муніципалітету коштів із Данії, були використані на придбання генераторів, водяних насосів, обігрівачів та підтримку зусиль з розмінування Миколаєва, населення якого зменшилося після вторгнення росіян два роки тому.

Водночас, головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Беата Яворчік, який з початку війни надав Україні 3,8 млрд євро фінансування, зазначила, що фокус має бути не лише на грошах, але й на людях.

Натомість, пише Bloomberg, кожна відповідальна за проект відбудови в Україні людина, на сьогоднішній день не може знати, якого розміру буде територія країни після закінчення війни.

"Мапа України буде залежати від того, яку частину нині окупованої території поверне собі Київ, а також від того, коли і де вирішить жити понад чверть довоєнного населення країни. Росіяни на сьогоднішній день контролюють близько 18% території України", - пише агентство.

Також наразі невідомо, як гарантувати, що після мирної угоди, росіяни знову не окупують області та райони, де виконані відновлювальні роботи.

Голова Державного агентства з розвитку інфраструктури та реконструкції України Мустафа Найєм зазначив, що країна має шанс відбудуватися краще, ніж це було в СРСР.

На його думку, успіх найбільшого інвестиційного проекту з часів Другої світової війни, вимагає терпіння українців. За словами чиновника, багато що буде залежати і від Росії, - чи буде вона дотримуватися мирних домовленостей.

"Багато людей мислять категоріями "війна закінчиться і ...", але ми не знаємо, коли вона закінчиться. І навіть коли вона закінчиться, що ми будемо робити з таким сусідом? Нам точно знадобиться багато часу, щоб відновити території, які були звільнені або розташовані на лінії фронту", - сказав Найєм.

Відбудова України

Днями Держдепартамент США спільно з Німецьким фондом Маршалла анонсували створення підприємства "Партнерство міст України" для сталого відновлення інфраструктури. Нове державно-приватне партнерство допоможе українцям перепроектувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста.

Тим часом в Україні зростає кількість громад, які почали складати програми свого комплексного відновлення.

Наприкінці лютого у Варшаві відбувся воркшоп, присвячений економічній відбудові України на прикладі Маріуполя.

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