Гонка на триллион: западные компании примеряются к восстановлению Украины, - Bloomberg

Хотя война еще не завершена, руководители западных стран, а также государственные и частные компании, уже разрабатывают планы послевоенного восстановления Украины и ожидают крупнейшего контракта со времен как минимум Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что правительства, руководители и инвесторы стран Запада уже пытаются найти место для послевоенной реконструкции Украины, которая, по оценкам Европейского инвестиционного банка, может составить более 1 трлн долларов. С поправкой на инфляцию, это в пять раз больше, чем финансируемый США "План Маршалла" после Второй мировой войны.

Базовые масштабы реконструкции

Обзор восстановительных работ по всей Украине - даже в условиях продолжающихся уже третий год боевых действий - дает представление о том, как могут выглядеть масштабы и вид общего восстановления страны.

Так, немецкие и австрийские компании планируют предприятия в инфраструктуре и обороне, JPMorgan Chase & Co. ждет рабочие группы для "предпроектного планирования", а Дания пока выделила 120 млн евро (130 млн долларов) на восстановление судостроительного хаба в Николаеве.

Крупнейший производитель стали, Metinvest BV, оценивает, что после начала масштабной реконструкции для восстановления жилья и социальной инфраструктуры в течение пяти-десяти лет, понадобится около 3,5 млн тонн стали. Компания заявляет, что готова удовлетворить этот спрос.

Немецкие компании следуют за своим правительством, которое поддерживает Украину на двустороннем уровне. В феврале оборонный гигант Rheinmetall AG объявил о планах создать в Украине предприятие по производству крайне необходимых 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Производитель строительных материалов Fixit с прошлого года открывает новую производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG объявила об инвестициях в производство семян.

Австрийская компания Waagner-Biro Bridge Systems, которая производит модульные стальные путепроводы, пересекающие реки и долины, уже начала производство на площадке в Западной Украине. В прошлом году гендиректор компании Рихард Кершбаумер в интервью сказал, что "работы хватит на десятилетия".

"Учитывая то, откуда будут поступать средства, американские и европейские компании, вероятно, получат львиную долю контрактов, когда они поступят", - пишет Bloomberg.

Турция не пасет задних

Турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, поставляют генераторы энергии и мобильные госпитали, надеясь, что будут иметь преимущество, когда начнется конкуренция за крупные контракты.

За два года войны, турецкие строительные подрядчики завершили 70 проектов в Украине на общую сумму около 1 млрд долларов. Крупнейшая из них, - Onur Group, - ремонтирует взорванные мосты, в частности мост в Ирпене на окраине Киева.

В сотрудничестве с южнокорейской Samsung C&T Corp., Onur Group также строила в Украине мобильные госпитали. Впоследствии компания хочет возобновить реконструкцию Международного аэропорта "Днепр", а также некоторые проекты по строительству автодорог.

Хотя конкуренция за контракты будет огромной, турецкие компании надеются, что их опыт работы в странах, которые боролись с конфликтом или коррупцией, даст им преимущество.

Стамбульская компания Dogus Construction, которая уже много лет работает в Украине, восстанавливает три моста при поддержке Великобритании и, по словам ее представителя в Украине Сухи Канатана, ожидает, что однажды получит контракты на сумму "несколько миллиардов долларов" от реконструкции.

Корпоративные настроения

Представители компаний отмечают, что независимо от того, что произойдет в ближайшей перспективе, реконструкция Украины должна когда-то начаться. Корпорациям просто следует убедиться, что они готовы к этому.

Например, расположенная за пределами Украины венгерская инжиниринговая компания Ganz-Mavag, отметила, что одной из причин участия в тендере на покупку испанского производителя поездов Talgo SA, было увеличение мощностей для удовлетворения спроса в Восточной Европе в течение следующего десятилетия. Это будет обусловлено реконструкцией в Украине, когда она начнется.

В Николаеве консультанты и местные власти разрабатывают генеральный план развития города до 2050 года. По словам Еспера Карупа Педерсена, технического директора и руководителя проекта датской инженерно-консалтинговой компании Cowi, работающей над реконструкцией Николаева, многие из них остаются лишь на бумаге, поскольку дальнейший прогресс невозможен до окончания войны, - многие проекты могут стать мишенями для бомбардировок. Кроме того, сегодня затруднено получение документов от местных властей, поскольку людей забирают на фронт и это создает пробелы в госуправлении.

Большинство выделенных муниципалитету средств из Дании, были использованы на приобретение генераторов, водяных насосов, обогревателей и поддержку усилий по разминированию Николаева, население которого уменьшилось после вторжения россиян два года назад.

В то же время, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик, который с начала войны предоставил Украине 3,8 млрд евро финансирования, отметила, что фокус должен быть не только на деньгах, но и на людях.

Зато, пишет Bloomberg, каждый ответственный за проект восстановления в Украине человек, на сегодняшний день не может знать, какого размера будет территория страны после окончания войны.

"Карта Украины будет зависеть от того, какую часть ныне оккупированной территории вернет себе Киев, а также от того, когда и где решит жить более четверти довоенного населения страны. Россияне на сегодняшний день контролируют около 18% территории Украины", - пишет агентство.

Также пока неизвестно, как гарантировать, что после мирного соглашения, россияне снова не оккупируют области и районы, где выполнены восстановительные работы.

Председатель Государственного агентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем отметил, что страна имеет шанс отстроиться лучше, чем это было в СССР.

По его мнению, успех крупнейшего инвестиционного проекта со времен Второй мировой войны, требует терпения украинцев. По словам чиновника, многое будет зависеть и от России, - будет ли она придерживаться мирных договоренностей.

"Многие люди мыслят категориями "война закончится и...", но мы не знаем, когда она закончится. И даже когда она закончится, что мы будем делать с таким соседом? Нам точно понадобится много времени, чтобы восстановить территории, которые были освобождены или расположены на линии фронта", - сказал Найем.

Восстановление Украины

На днях Госдепартамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировали создание предприятия "Партнерство городов Украины" для устойчивого восстановления инфраструктуры. Новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.

Между тем в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного восстановления.

В конце февраля в Варшаве прошел воркшоп, посвященный экономическому восстановлению Украины на примере Мариуполя.

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