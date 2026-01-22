Гонка за Арктику: РФ усиливает доминирование на фоне претензий Трампа на Гренландию
Пока президент США Дональд Трамп рассматривает Гренландию как стратегическую цель для укрепления нацбезопасности, Россия уже контролирует большую часть Арктического региона. Москва владеет половиной суши за Полярным кругом и удерживает две трети регионального ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Посягательства Трампа на Гренландию удивили мировое сообщество, однако гонка за влияние в регионе продолжается десятилетиями. Сейчас в этом противостоянии лидирует Россия: она контролирует половину морской экономической зоны Арктики, а две трети населения региона проживают именно на российской территории.
Военная экспансия и базы НАТО
По данным канадской некоммерческой организации "Фонда Саймонса", специализирующейся на безопасности, в Арктике расположено более 60 крупных военных объектов, а также сотни оборонительных сооружений.
30 из них находятся в России и 36 в странах НАТО с арктической территорией: 15 в Норвегии, включая одну британскую базу, 8 в Соединенных Штатах, 9 в Канаде, 3 в Гренландии и 1 в Исландии.
Британский центр RUSI отмечает, что Кремль вложил огромные ресурсы в модернизацию атомных подводных лодок. Кроме того, на фоне войны в Украине РФ существенно усовершенствовала свои радиолокационные и ракетные возможности в арктических широтах.
Как Арктика стала зоной напряжения
После окончания холодной войны Арктика была одним из регионов, где, казалось, Россия и западные страны могли бы реально вести бизнес вместе.
Арктический совет, основанный в 1996 году, пытался сблизить Россию с семью другими арктическими странами и обеспечить более тесное сотрудничество по таким вопросам, как биоразнообразие, климат и защита прав коренных народов.
Какое-то время даже была попытка сотрудничать в области безопасности, при этом Россия посетила две встречи высокого уровня Арктического форума руководителей оборонных ведомств, прежде чем ее исключили из форума из-за оккупации Крыма в 2014 году.
Большинство форм сотрудничества с тех пор были приостановлены, а отношения между Западом и Москвой достигли нового минимума после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах фактически разделило Арктический регион на две примерно равные половины: одну контролирует Россия, а другую - НАТО.
Трамп неоднократно заявлял, что США "нужна" Гренландия из соображений национальной безопасности, указывая на амбиции России и Китая в Арктике. Он утверждал, что Дания, которая имеет суверенитет над самым большим островом мира, недостаточно сильна, чтобы защитить остров от угроз, исходящих из этих двух стран.
Хотя Китай и не является арктической страной, он не скрывает своего интереса к региону. В 2018 году страна объявила себя "околоарктической державой" и очертила инициативу "полярного шелкового пути" для арктического судоходства. В 2024 году Китай и Россия начали совместное патрулирование в Арктике, что является частью более широкого сотрудничества между ними.
Но безопасность - не единственная причина роста интереса к Арктике.
Экономический фактор и таяние льда
Из-за климатического кризиса Арктика нагревается в четыре раза быстрее остального мира. Это открывает новые логистические пути:
-
Северный морской путь: сокращает путь между Азией и Европой почти вдвое по сравнению с Суэцким каналом. РФ использует его для транспортировки нефти и газа в Китай в обход санкций.
Этот морской путь сокращает время прохода между Азией и Европой примерно до двух недель, что вдвое меньше, чем через традиционный маршрут по Суэцкому каналу.
-
Северо-Западный проход: количество судов, проходящих мимо берегов Северной Америки, выросло с единичных случаев до 41 в год.
Проход также стал более жизнеспособным, количество сквозных рейсов выросло с нескольких в год в начале 2000-х годов до 41 в 2023 году.
Напомним, после завершения спецоперации в Венесуэле Трамп вновь актуализировал вопрос присоединения Гренландии к США. Американский лидер аргументирует свою позицию национальной безопасностью: по его словам, остров буквально окружен подводными лодками России и Китая.
Несмотря на то, что Дания и власти самой Гренландии ранее отклонили предложение, Трамп продолжает давление. От угроз военным сценарием он перешел к экономическим рычагам - введению пошлин для европейских стран, которые выступают против американского контроля над островом.
Наиболее резонансным инструментом воздействия стало финансовое предложение населению острова. Как сообщает Daily Mail, Трамп рассматривает возможность выплаты каждому из 57 000 жителей Гренландии по 1 миллиону долларов (около 850 000 евро).
Эта беспрецедентная сумма должна стать стимулом для людей проголосовать на референдуме за вхождение в состав Соединенных Штатов.