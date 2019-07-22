В Гонгонге полиция применила слезоточивый газ на акции протеста

Очередная демонстрация противников закона об экстрадиции в Гонконге переросла в серьезные столкновения с полицией. Об этом пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что 21 июля протестующие попытались дойти до здания местного правительства, но их встретили сотни спецназовцев. Полицейские начали оттеснять толпу, распыляя слезоточивый газ и включив сирены. Местная пресса сообщает, что также стреляли в демонстрантов резиновыми пулями, а те стали забрасывать полицейских бутылками, кирпичами, палками и зонтиками.

Кроме того, 21 июля вечером на поезд метро, в котором ехали участники протестов напали неизвестные, вооруженные палками. Они целенаправленно выбирали людей в черных футболках, которые носят демонстранты. Парламентская оппозиция возмущена тем, что полиция не защитила горожан, а также не провела аресты.

С середины июня около 2 млн жителей приняли участие в акциях протестов против закона об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых в преступлениях за пределы Гонконга. Протесты заставили власть приостановить рассмотрение законопроекта, но оппозиция требует отозвать его из парламента.

Напомним, полиция в Гонконге в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули на антиправительственной акции для разгона митингующих 21 июля.

Ранее РБК-Украина писало, что власть заблокировала центр города, правопорядок обеспечивали около 5 тысяч правоохранителей.