В Гонконге на антиправительственную акцию вышли десятки тысяч людей

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/Halooyeelo10)

Правопорядок обеспечивают около 5 тысяч правоохранителей

На антиправительственной акции в Гонконге демонстранты продолжают требовать от властей отмены законопроекта об экстрадиции граждан Китая, а также выступают против насилия со стороны полиции на прошлых демонстрациях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, десятки тысяч людей вышли в воскресенье, 21 июля, на антиправительственные протесты на улице в Гонконге.

Власти заблокировали центр города, правопорядок обеспечивают около 5 тысяч правоохранителей. Полиция также сократила маршрут демонстрации, сославшись на беспорядки, которые произошли на прошлых акциях протеста.

Однако, демонстранты прошли маршем от парка Виктории в торговом районе до соседнего района Ван Чай. После этого толпа собралась возле городского парламента и штаба полиции.

Протестующие также настаивают на создании независимой комиссии по расследованию действий правоохранителей, в частности, стрельбы по митингующим резиновыми пулями, использовании перцового спрея и слезоточивого газа.

Также демонстранты обнародовали видео, на котором полицейские бьют вероятно безоружных митингующих дубинками и щитами.

Напомним, 15 июля в Гонконге в ходе антиправительственной демонстрации в воскресенье, 14 июля, произошли несколько стычек с полицией.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от закона об экстрадиции.