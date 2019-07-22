В Гонконге в столкновениях после акции протеста пострадали десятки человек

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/Halooyeelo10)

Среди пострадавших есть журналисты

В Гонконге группа людей, вооруженная палками, напала на митингующих, которые возвращались на метро после массовой акции протеста из центра города, в результате чего пострадали не менее 36 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK, ссылаясь на данные властей.

Указано, что нападение произошло на станции метро Yuen Long (Юэньлун) на северной окраине Гонконга. Подчеркивается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, а четверо людей госпитализированы с серьезными травмами. При этом среди пострадавших есть и журналисты.

Another video clip circulated online shows the men in white beat up a man in black - the colour usually wears by #extraditionbill protesters- before some of them attack the reporters witnessing the assault. pic.twitter.com/ga7PzmE4Iz — Stella Lee (@StellaLeeHKnews) July 21, 2019

По данным издания South China Morning Post, нападение совершила группа людей в белых футболках. На момент прибытия полиции на место происшествия подозреваемые в нападении скрылись. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как на людей нападали и внутри поезда, стоявшего на станции в метро.

A live video clip shows passengers on board a train screaming in fear as a group of armed men in white wave their rods at them at Yuen Long MTR station. pic.twitter.com/0htLQeKErF — Stella Lee (@StellaLeeHKnews) July 21, 2019

Напомним, полиция в Гонконге в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули на антиправительственной акции для разгона митингующих. Так, сотни тысяч людей вышли 21 июля на акцию протеста с требованием к власти провести демократические реформы и расследовать насилие со стороны полиции.

Сообщалось, что силовики прибегли к таким действиям после того, как участники протеста отказались остановиться в определенной точке, продолжая двигаться к центральным государственным учреждениям Китая.

Ранее РБК-Украина писало, что власти заблокировали центр города, правопорядок обеспечивали около 5 тысяч правоохранителей. Полиция также сократила маршрут демонстрации, сославшись на беспорядки, которые произошли на прошлых акциях протеста.