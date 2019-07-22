В Гонгонгу поліція застосувала сльозогінний газ на акції протесту

Чергова демонстрація супротивників закону про екстрадицію в Гонконзі переросла в серйозні зіткнення з поліцією. Про це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що 21 липня протестувальники спробували дійти до будівлі місцевого уряду, але їх зустріли сотні спецназівців. Поліцейські почали відтісняти натовп, розпорошуючи сльозогінний газ і включивши сирени. Місцева преса повідомляє, що в демонстрантів також стріляли гумовими кулями, а ті стали закидати поліцейських пляшками, цеглою, палицями і парасольками.

Крім того, 21 липня увечері на потяг метро, в якому їхали учасники протестів, напали озброєні палицями особи. Вони цілеспрямовано вибирали людей у чорних футболках, які носять демонстранти. Парламентська опозиція обурена тим, що поліція не захистила городян, а також не провела арешти.

Із середини червня близько 2 млн жителів взяли участь в акціях протестів проти закону про екстрадицію, який передбачає видачу підозрюваних у злочинах за межі Гонконгу. Протести змусили владу зупинити розгляд законопроекту, але опозиція вимагає відкликати його з парламенту.

Нагадаємо, поліція в Гонконзі в неділю застосувала сльозогінний газ і гумові кулі на антиурядовій акції для розгону мітингувальників 21 липня.

Раніше РБК-Україна писало, що влада заблокувала центр міста, правопорядок забезпечували близько 5 тисяч правоохоронців.