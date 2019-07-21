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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против митингующих

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 20:25
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против митингующих
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/Halooyeelo10)

Также полиция применила резиновые пули против активистов

Полиция в Гонконгу сегодня, 21 июля, применила слезоточивый газ и резиновые пули на антиправительственной акции для разгона митингующих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBCNews.

Как сообщается, сотни тысяч людей вышли сегодня на акцию протеста с требованием к власти провести демократические реформы и расследовать насилие со стороны полиции.

Силовики прибегли к таким действиям после того, как участники протеста отказались остановиться в определенной точке, продолжая двигаться центральных государственных учреждений Китая.

Ранее РБК-Украина писало, что на сегодняшнюю акцию в Гонконге вышли сотни десятков людей.

Власти заблокировали центр города, правопорядок обеспечивают около 5 тысяч правоохранителей. Полиция также сократила маршрут демонстрации, сославшись на беспорядки, которые произошли на прошлых акциях протеста.

Напомним, 15 июля в Гонконге в ходе антиправительственной демонстрации в воскресенье, 14 июля, произошли несколько стычек с полицией.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от закона об экстрадиции.

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