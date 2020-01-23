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Гончарук заявил, что выпуск еврооблигаций поможет Украине экономить 2 млн грн ежедневно

Новости » Экономика     23.01.2020 - 00:40
Гончарук заявил, что выпуск еврооблигаций поможет Украине экономить 2 млн грн ежедневно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина выпустила новые 10-летние облигации в евро по ставке 4,375% годовых

Выпуск Украиной новых 10-летних еврооблигаций позволят экономить для государственного бюджета 2 млн гривен на день. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, в предыдущие годы страна накопила множество долгов по высоким процентам.

"Обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из Госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства", - написал премьер.

Гончарук отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составили примерно 6,75% в год.

"Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития", - подчеркнул он.

Напомним, Украина объявила о выпуск новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро. Расчеты по новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года продало ОВГЗ в евро с погашением 04.06.2020 на сумму 197,979 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.

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Новости Украины евробондыеврооблигацииАлексей Гончарук
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