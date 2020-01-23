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Гончарук заявив, що випуск єврооблігацій допоможе Україні заощадити 2 млн грн щодня

Новини » Економіка     23.01.2020 - 00:40
Гончарук заявив, що випуск єврооблігацій допоможе Україні заощадити 2 млн грн щодня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна випустила нові 10-річні облігації в євро зі ставкою 4,375% річних

Випуск Україною нових 10-річних єврооблігацій дозволять економити для державного бюджету 2 млн гривень на день. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

За його словами, в попередні роки країна накопичила безліч боргів за високими відсотками.

"Обслуговування держборгу - це найбільша стаття видатків із Держбюджету. У середньому до 2022-го року вона становитиме 484 млрд грн на рік. Саме тому ми розмістили євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками. Простими словами, ми заміщуємо борги - віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що є вигідним для нашої держави", - написав прем'єр.

Гончарук зазначив, що торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік.

"Сьогодні ми запозичуємо 1,25 млрд євро під 4,375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн на день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку", - наголосив він.

Нагадаємо, Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року.

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудня 2019 року продало ОВДП в євро з погашенням 04.06.2020 на суму 197,979 млн євро, середньозважений рівень прибутковості склав 2,22% річних.

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