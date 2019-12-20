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В подпольных казино проводятся массовые обыски

Новости » Политика     20.12.2019 - 20:31
В подпольных казино проводятся массовые обыски
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о массовых обысках в подпольных казино по всей территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение премьера в Telegram.

По его словам, сегодня сотрудники Национальной полиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины.

"Решение внеочередного заседания правительства выполняется немедленно. Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований", - заявил Гончарук.

При этом он добавил, что по поручению Владимира Зеленского сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители.

"Происходят обыски. Предпринят ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - отметил премьер.

Ранее правоохранители прекратили доступ украинских интернет-пользователей к функционированию 154 сайтов, предоставлялись услуги азартных игр в онлайн-казино.

Напомним, по состоянию на 15:00, сотрудники правоохранительных органов отработали более 500 игорных заведений во всех регионах Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что на выполнение решения правительства правоохранители до конца дня должны прекратить деятельность игорных заведений.

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