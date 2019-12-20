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У підпільних казино проводяться масові обшуки

Новини » Політика     20.12.2019 - 20:31
У підпільних казино проводяться масові обшуки
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Співробітники Нацполиции зупинили роботу понад 5300 гральних закладів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про масові обшуки в підпільних казино по всій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра в Telegram.

За його словами, сьогодні співробітники Національної поліції зупинили роботу понад 5300 гральних закладів у всіх регіонах України.

"Рішення позачергового засідання уряду виконується негайно. Зараз залучено 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань", - заявив Гончарук.

При цьому він додав, що за дорученням Володимира Зеленського співробітники СБУ встановили, де саме функціонують підпільні казино та гральні заклади, які "кришують" правоохоронці.

"Відбуваються обшуки. Вжито низку кримінальних проваджень. Триває досудове слідство", - зазначив прем'єр.

Раніше правоохоронці припинили доступ українських інтернет-користувачів до функціонування 154 сайтів, надавалися послуги азартних ігор в онлайн-казино.

Нагадаємо, станом на 15:00, співробітники правоохоронних органів відпрацювали понад 500 гральних закладів у всіх регіонах України. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що на виконання рішення уряду правоохоронці до кінця дня повинні припинити діяльність гральних закладів.

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