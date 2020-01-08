Гончарук уточнив кількість пасажирів літака, який розбився в Ірані

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Всі пасажири і екіпаж українського літака загинули

За попередніми даними, було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу українського літака, який розбився в Ірані. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

На місці працює український консул. Створено оперативну кризову групу.

"Наразі уточнюємо кількість громадян України, які були на борту. За попередніми даними, було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу", - написав він.

Також прес-служба Ради національної безпеки та оборони повідомила, що станом на сьогодні підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.

"Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії, та надання оперативної інформації", - повідомили в РНБО.

Крім того представник аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані повідомив, що на борту літака були 176 людей.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України підтвердили аварію літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яка сталася 8 січня.

Також іранський Червоний Півмісяць повідомив, що в результаті аварії українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.