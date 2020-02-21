Гончарук отчитался о работе Кабмина за полгода: без рейдерства и коррупции на топ-уровне

За пять месяцев работы правительство запустило дешевые кредиты, снизило платежку, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

"Первое, на чем сосредоточилось правительство - это аудит государства. Мы провели оценку имеющегося населения, чтобы понимать количество людей, их возрастной и гендерный состав. Так же провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже комбинированные карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы", - заявил глава правительства.

По мнению премьера, весомым результатом работы правительства является искоренение коррупции в высших звеньях власти, что положительно влияет на доверие к Украины среди иностранных инвесторов.

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и Офисе президента - нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине. Кроме этого имеем серьезный прогресс - правительство искоренило системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев из реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства действительно нет", - подчеркнул премьер.

По его словам, команде правительства, благодаря решению проблемы с образованием цены на газ, удалось уменьшить платежки на отопление.

"Это всегда было одним из важнейших вопросов, которые украинцы ставили перед властью. И я могу сказать, что мы - первое правительство, которое действительно уменьшило платежку для людей. Много лет цена на газ в Украине была не прозрачной и не рыночной, и поэтому сумма в платежках для населения только росла. Мы взяли курс на создание рыночных условий и это дало моментальный результат - на декабрь 2019 года для большинства украинских потребителей платежка была уменьшена. В некоторых городах перерасчет достиг 30%”, - подчеркнул глава Кабмина.

Отдельно он подчеркнул старт государственной программы по оказанию населению дешевых кредитов для открытия собственного дела под низкие проценты, которая должна стимулировать украинцев начать заниматься бизнесом.

"Для того, чтобы перезапустить экономику, людям необходимо обеспечить доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть "дорогими". Понимая это, президент Украины выступил с инициативой создания программы дешевых кредитов "5-7-9%”, которую мы, команда правительства, поддержали и имплементировали в короткие сроки. И уже в январе она начала полноценно работать. Мы хотим стимулировать средний класс и делаем это прямо сейчас посредством предоставления ему дешевого ресурса для начала собственного дела. Но это не конечная остановка, в планах правительства сделать все кредиты с такой ставкой под 5-7-9%. И следующий шаг для нас в этом направлении - это дешевые ипотеки на жилье", - заявил Гончарук.

Гончарук убежден, дополнительным стимулом для перезагрузки экономики станут начатая правительством программа приватизации убыточных госпредприятий и передача объектов в концессию инвесторам.

"Большая приватизация - это еще один шаг к эффективности. Приватизация - это привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест путем передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов, принадлежащих государству. В правительстве провели прозрачные конкурсы и уже первые 2 порты имеют победителей. Туда зайдут инвестиции. Это огромный шаг к развитию. Сейчас еще 12 объектов у нас готовы к концессионным конкурсам", - добавил руководитель правительства.

Кроме этого, среди результатов работы правительства за первые 5 месяцев, по словам премьера, есть подготовка к старту программы"Большая стройка", презентация приложения “Дія”, создание Офиса противодействия рейдерству, обїединения геокадастров, закрытие нелегальных АЗС и обеспечение готовности правительства к запуску рынка земли.

Как писало РБК-Украина, ранее Гончарук во время часа вопросов к правительству заявил, что Кабинет министров планирует весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год.