Несмотря на критику, правительству Гончарука есть о чем отчитываться за полгода работы, - эксперт

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Главными достижениями Кабмина стало снижение платежек и запуск программы дешевых кредитов

По результатам работы за полгода правительству, возглавляемому премьер-министром Алексеем Гончаруком, есть о чем отчитаться: главными результатами его работы стало снижение платежек, запуск программы дешевых кредитов для бизнеса и увеличение доверия международных инвесторов. Об этом написал на своей странице в Facebook политический эксперт Павел Кутуев, передает РБК-Украина.

"Несмотря на шквал критики, что обрушился на новое правительство и молодого премьера после назначения, у команды Гончарука есть первый отчет за полгода. Были ошибки и скандалы, но у кого их нет? Но они были больше медийными и не было ни одного коррупционного, что, для Украины - не привычно. Это скорее показатель того, что для отдельных групп влияния работа нынешнего правительства является сильным раздражителем. В топ-3 достижений правительства Гончарука за полгода первое место - это, однозначно, снижение платежек. Перерасчет был произведен в 21 области и городе Киеве", - пишет эксперт.

По его словам, благодаря решению Кабмина для большинства украинских потребителей сумма в квитанции за декабрь уменьшилась почти на 30%, но это касается только тех граждан, которые в качестве энергоносителя используют именно газ, а не уголь.

"Отдельные "эксперты" продолжают настаивать, что такой исход - счастливое стечение обстоятельств и аномально теплая зима. Но давайте честно признаем. Теплые зимы бывали и до этого, а за 28 лет независимой Украины платежку на газ впервые снизили, а не наоборот. И сделало это правительство типа "профанов", - считает Кутуев.

Еще одним результатом работы Кабмина Гончарука политолог назвал запуск программы дешевых кредитов "5-7-9%", которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за две недели украинские предприниматели на развитие своего бизнеса получили 27,1 млн грн, при этом на рассмотрении сейчас находится еще 2500 заявок на получение кредита.

"Очевидным является и общее улучшение бизнес-климата в Украине. Международные партнеры положительно оценили запуск большой приватизации и одновременную поддержку малого бизнеса. На фоне этого и других решений (в том числе, об анбандлинге) правительство Гончарука быстро завоевало доверие иностранных инвесторов и ЕС в целом", - отмечает эксперт.

Политолог убежден, инвесторы также оценили совместную работу правительства, президента и парламента. По его мнению, это третий важный результат, которого смог добиться Кабинет министров за полгода.

"К тому же, на экономическом форуме в Давосе представители ведущих стран и "промышленных гигантов" заявили о готовности работать с Украиной. Инвесторы видят слаженную работу Кабмина, президента и парламента. Видят независимость молодого правительства от олигархов, борьбу с коррупцией и желание навести порядок: как в случае с меморандумом "Укрзализныци" и Deutsche Bank. Это очень положительный сигнал. Его многие недооценивают”, - подчеркнул политолог.

В то же время, политолог отметил, что Гончаруку необходимо принять ряд кадровых решений, чтобы усилить свою команду.

"Возможно, заменить нескольких министров, чтобы устранить "слабые звенья" в работе Кабмина. 6 месяцев достаточно, чтобы объективно оценить и сделать выводы насчет эффективности каждого члена команды", - подытожил Павел Кутуев.

Как писало РБК-Украина, 17 февраля Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Отчет опубликован на правительственном портале.