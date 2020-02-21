Гончарук відзвітував про роботу Кабміну за півроку: без рейдерства і корупції на топ-рівні

За п’ять місяців роботи уряд запустив дешеві кредити, знизив платіжку, подолав рейдерство та викорінив корупцію на топ-рівні. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Перше на чому зосередився уряд - це аудит держави. Ми провели оцінку наявного населення, щоби розуміти кількість людей, їхній віковий та гендерний склад. Так само провели аудит державних кадастрів природних ресурсів. Уперше в історії Україні вже об’єднані карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України. Це дозволить нам проводити інвентаризацію й аналізувати наявні ресурси", - заявив голова уряду.

На думку прем'єра, вагомим результатом роботи уряду є викорінення корупції у найвищих ланках влади, що позитивно впливає на довіру до України серед іноземних інвесторів.

"Ми викорінили корупцію на найвищому рівні в державі. Це знає бізнес і наші міжнародні партнери. Роботи ще дуже багато, але на топ-рівні корупції в уряді, парламенті та Офісі президента - немає. Нам вдалося повернути довіру до України. Крім цього маємо серйозний прогрес - Уряд викорінив системне рейдерство. Уже ніхто пошепки не переписує в реєстрах власність однієї людини на іншу. Протягом 24 годин ми реагуємо на рейдерство і виключаємо негідників із реєстрів. Уже зараз бачимо, що системного рейдерства дійсно немає", - наголосив прем'єр.

За його словами, команді уряду, завдяки розв'язанню проблеми з утворенням ціни на газ, вдалось зменшили платіжки на опалення.

"Це завжди було одним з найважливіших питань, які українці ставили перед владою. І я можу сказати, що ми - перший Уряд, який дійсно зменшив платіжку для людей. Багато років ціна на газ в Україні була не прозорою та не ринкова, і тому сума в платіжках для населення тільки зростала. Ми взяли курс на створення ринкових умов і це дало моментальний результат – за грудень 2019 року для більшості українських споживачів платіжка була зменшена. В деякий містах перерахунок сягнув 30%”, - наголосив голова Кабміну.

Окремо він підкреслив старт державної програми з надання населенню дешевих кредитів для започаткування власної справи під низькі відсотки, яка має простимулювати українців почати займатися бізнесом.

"Для того, щоб перезапустити економіку, людям необхідно забезпечити доступ до дешевих ресурсів. Гроші не мають бути "дорогими". Розуміючи це, президент України виступив з ініціативою створення програми дешевих кредитів “5-7-9%”, яку ми, команда уряду, підтримали та імплементували в короткі строки. І вже в січні вона почала повноцінно працювати. Ми хочемо стимулювати середній клас і робимо це прямо зараз за допомогою надання йому дешевого ресурсу для початку власної справи. Але це не кінцева зупинка, в планах уряду зробити всі кредити з такої ставкою під 5-7-9%. І наступний крок для нас у цьому напрямку - це дешеві іпотеки на житло", - заявив Гончарук.

Гончарук переконаний, додатковим стимулом для перезавантаження економіки стануть розпочата урядом програма приватизації збиткових держпідприємств та передача об'єктів у концесію інвесторам.

"Велика приватизація - це ще один крок до ефективності. Приватизація - це про залучення інвестицій і створення нових робочих місць шляхом передачі у приватну власність збиткових, нестратегічних об’єктів, що належать державі. В Уряді ми провели прозорі конкурси й вже перші 2 порти мають переможців. Туди зайдуть інвестиції. Це величезний крок до розвитку. Наразі ще 12 об’єктів у нас готові до концесійних конкурсів", - додав керівник уряду.

Крім цього, серед результатів роботи уряду за перші 5 місяців, за словами прем'єра, є підготовка до старту програми"Велике будівництво", презентація додатку “Дія”, створення Офісу протидії рейдерству, об'єднання геокадастрів, закриття нелегальних АЗС та забезпечення готовності уряду до запуску ринку землі.

Як писало РБК-Україна, раніше Гончарук під час години запитань до уряду заявив, що Кабінет міністрів планує весною відкоригувати показники державного бюджету на 2020 рік.