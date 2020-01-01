Гончарук прокомментировал завершение анбандлинга "Нафтогаза"

В среду, 1 января, официально завершился анбандлинг "Нафтогаза" в результате чего Оператор украинской ГТС стал независимой компанией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В свою очередь, данное событие прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Реформа, которую годами ждали Украины и Европа завершилась быстро и слаженно. Теперь Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ лицензию сертификацию и тарифы на транспортировку газа, став полностью независимым субъектом", - говорится в сообщении.

Гончарук отметил, что быстрое завершение анбандлинга стало возможным благодаря слаженной работы всех сторон, которые были задействованы в процессе.

"Эти усилия были оправданы: показав свою преданность европейским правилам, мы получили контракт на транзит и финансирования для системы и страны. Хочу подчеркнуть: такая скорость стала возможной только благодаря слаженной работе всех сторон: Офиса президента, правительства, парламента, Нафтогаза и наших европейских партнеров", - заявил премьер.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 24 декабря приняла решение о сертификации "Оператора газотранспортной системы Украины".

Отметим, компания ООО "Оператор ГТС Украины" начала работу 1 января 2020 года. С 7 утра она взяла на себя обязанности оператора газотранспортных систем Украины как независимая, технически и финансово самостоятельная компания.