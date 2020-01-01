Гончарук прокоментував завершення анбандлинга "Нафтогазу"

У середу, 1 січня, офіційно завершився анбандлинг "Нафтогазу" в результаті чого Оператор української ГТС став незалежною компанією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

У свою чергу, цю подію прокоментував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Реформа, яку роками чекали України і Європа завершилася швидко і злагоджено. Тепер Оператор ГТС України отримав від НКРЭКУ ліцензію сертифікацію і тарифи на транспортування газу, ставши повністю незалежним суб'єктом", - йдеться в повідомленні.

Гончарук зазначив, що швидке завершення анбандлинга стало можливим завдяки злагодженої роботи всіх сторін, які були задіяні в процесі.

"Ці зусилля були виправдані: показавши свою відданість європейським правилам, ми отримали контракт на транзит та фінансування системи країни. Хочу підкреслити: така швидкість стала можливою лише завдяки злагодженій роботі всіх сторін: Офісу президента, уряду, парламенту, Нафтогазу і наших європейських партнерів", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг 24 грудня прийняла рішення про сертифікації "Оператора газотранспортної системи України".

Відзначимо, компанія ТОВ "Оператор ГТС України" розпочала роботу 1 січня 2020 року. З 7 ранку вона взяла на себе обов'язки оператора газотранспортних систем України як незалежна, технічно та фінансово самостійна компанія.