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Гончарук прокоментував своє інтерв'ю FT щодо компромісу з Коломойським

Новини » Політика    17.09.2019 - 12:10
Гончарук прокоментував своє інтерв'ю FT щодо компромісу з Коломойським
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук переговорів з Коломойським щодо ПриватБанку не веде

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував своє інтерв'ю виданню Financial Times, в якому він говорив про необхідність пошуку компромісу з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським. Коментар розміщений на сайті Кабінету міністрів.

В своєму коментарі Гончарук зазначає, що статтю передрукували українські ЗМІ, "які від себе додали, що уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання".

"Жодних перемовин уряд ні з ким не веде", - заявив прем'єр.

Гончарук заявив, що журналістам FT він наголошував, що не настільки глибоко знає юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті.

"Але я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами", - додав він.

Нагадаємо, колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський хотів би укласти мирову угоду щодо націоналізованого в 2016 році банку.

Одним з таких варіантів Коломойський назвав отримання ним частини акцій "ПриватБанку". Крім того, Коломойський заявив, що хоче покарати тих, хто задумав і здійснював націоналізацію "Приватбанку".

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