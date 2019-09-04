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Гончарук предложил ввести новый налог на IT-отрасль

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Премьер хочет создать еще одну структуру, которая будет финансироваться за счет отдельного налога

Кабинет министров инициирует создание Фонда IT Creative, Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с ІТ-отрасли. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с экспортной IT-индустрией в Киеве, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил премьер, фонд IT Creative будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

Он пояснил, что деньги из этого Фонда пойдут на финансирование трех направлений: создание новых кампусов и курсов для ИТ-специалистов, финансирование стипендий студентов украинских вузов и на гранты для молодых ученых.

"Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IT-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают лишь 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонд развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли", - сказал Гончарук.

Как сообщало РБК-Украина, на начало 2018/19 учебного года в Украине действовали 652 высших учебных заведений, на девять меньше, чем год назад (661). Количество студентов, которые получали высшее образование в этих заведениях, составляло 1522 тысяч человек, что на 17 тысяч меньше, чем на начало м 2017/18 учебного года (1539 тысяч).

Напомним, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала оценивает предстоящий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоровья), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста.

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