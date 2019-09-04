Гончарук запропонував ввести новий податок на ІТ-галузь

Кабінет міністрів ініціює створення Фонду IT Creative, Фонду розвитку людського капіталу, який фінансуватиметься за рахунок податків з ІТ-галузі. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з експортною ІТ-індустрією в Києві, повідомляє прес-служба уряду.

Як зазначив прем'єр, фонд IT Creative фінансуватиметься за рахунок спеціального збору, який зростатиме від 1% у 2020 році до 5% у 2024 році. Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення складатиме 0,5 млрд грн і буде надалі зростати.

Він пояснив, що гроші з цього Фонду підуть на фінансування трьох напрямків: створення нових кампусів та курсів для ІТ-спеціалістів, фінансування стипендій студентів українських ВНЗ та на гранти для молодих вчених.

"Однією з проблем, яка стримує сьогодні розвиток ІТ-галузі, є брак кадрів. Галузь росте на 25-30 тисяч спеціалістів щороку, а університети випускають лише 16 тисяч студентів. Саме тому ми ініціюємо створення Фонду IT Creative. Фонду розвитку людського капіталу, який буде виховувати нових кваліфікованих спеціалістів для галузі", - сказав Гончарук.

Як повідомляло РБК-Україна, на початок 2018/19 навчального року в Україні діяли 652 вищих навчальних закладів, що на дев'ять менше, ніж рік тому (661). Кількість студентів, що здобували вищу освіту в цих закладах, становила 1522 тисяч осіб, що на 17 тисяч менше, ніж на початок м 2017/18 навчального року (1539 тисяч).

Нагадаємо, у 2018 році Україна посіла 50-е місце з 157 у новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index). Індекс людського капіталу оцінює майбутній обсяг людського ресурсу (знань, навичок і здоров'я), який народжені сьогодні діти матимуть до моменту досягнення 18-річного віку.