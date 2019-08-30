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Новое правительство Украины планирует работать не меньше года

Новости » Политика    30.08.2019 - 14:01
Новое правительство Украины планирует работать не меньше года

Через год будет ясна эффективность или не эффективность Кабмина

Кабинет министров Украины, утвержденный Верховной радой 29 августа, планирует работать не менее года. Об этом журналистам 30 августа сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как отметил Гончарук, о конкретном дедлайне договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским не было.

"Я думаю, что год - это такой достаточный период времени для того, чтобы сделать вывод, эффективны ли мы, или не эффективны", - сообщил он.

При этом Гончарук заявил, что намерен очень внимательно следить за работой каждого министра своего правительства.

Как сообщало РБК-Украина, 29 августа Верховная рада назначила новым премьер-министром Украины Алексея Гончарука, а также состав Кабинета министров.

При этом новое правительство пока не представило в парламент Программу деятельности, утверждение которой дает Кабмину иммунитет на отставку в течение года.

Отметим, предыдущее правительство проработало более трех лет. Сразу после формирования Кабмина Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года парламент одобрил и Программу деятельности правительства.

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