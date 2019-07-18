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НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины

Новости » Экономика    18.07.2019 - 14:10
НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

ВВП Украины в 2019 году вырастет на 3,0%

Национальный банк улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 2,9% до 3,2%.

"Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике предоставлять инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами", - сказал он.

По данным НБУ, сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз относительно роста экономики в 2019 году до 2,5% еще в июле 2018 года, после чего хранил этот прогноз неизменным.

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