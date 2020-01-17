Гончарук подал в отставку: что известно

Сегодня, 17 января Алексей Гончарук подал в отставку после скандала с прослушкой. Соответствующее заявление украинский премьер передал на рассмотрение президенту. Все подробности - в материале РБК-Украина.

В сети обнародовали запись с прослушкой Гончарука

15 января в YouTube появилась аудиозапись разговора, предположительно, премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Чиновники обсуждали составление объяснения причин укрепления курса гривны для президента. При этом, во время разговора голос, вероятно принадлежащий Гончаруку, называл себя “полным профаном в экономике”.

Позднее в Кабмине сообщили, что не имеют информации о подлинности данной записи. Сам премьер также отреагировал на скандал, заявив что с начала работы новой власти против нее “работают много людей”.

Глава Кабмина написал заявление об отставке

17 января на своей странице в Facebook Алексей Гончарук написал, что подал прошение о своей отставке на рассмотрение Владимиру Зеленскому.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы устранить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в Парламент", - отметил Гончарук.

Реакция Офиса президента

В пресс-службе ОП сообщили, что Владимир Зеленский получил заявление Алексея Гончарука, а о решении президента по данному вопросу будет сообщено дополнительно.

"Президент Украины получил поданное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно", - сказано в сообщении.

Заявление Гончарука должна рассматривать ВР

Решение вопроса об отставке премьер-министра относится к полномочиям Верховной рады, согласно ст. 85 Конституции Украины, и должно быть рассмотрено не позднее, чем на 10-й день после поступления такого заявления в ВР.

По словам представителя правительства в Верховной раде Елены Шуляк, Зеленский не будет подписывать прошение Гончарука. Также Шуляк объяснила, что премьер-министр подал заявление президенту Владимиру Зеленскому, потому что считает себя членом его команды.

“Слуга народа” готова поддержать отставку Гончарука

Председатель “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что фракция проголосует за отставку премьера, если ее поддержит глава государства.

"Если президент поддержит идею его отставки, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", - заявил Арахамия. Но также отметил, что по его личному мнению, нет объективных причин для отставки Гончарука.

Реакция Кабмина на отставку премьера

В правительстве поддержали Алексея Гончарука. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Министр образования Анна Новосад, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр социальной политики Юлия Соколовская выразили слова поддержки главе Кабмина. В своих соцсетях члены правительства заявили, что являются одной командой.

Правительство продолжает работу в штатном режиме

Во время часа вопросов к правительству Алексей Гончарук отметил, что Кабмин будет продолжать работать в штатном режиме до тех пор, пока не будет озвучено решение Владимира Зеленского.

Также премьер-министр рассказал, что написал заявление о своей отставке на имя председателя ВР Дмитрия Разумкова. Глава парламента в свою очередь сообщил, что такое аявление в его адрес пока не поступило.

Зеленский поручил установить причастных к прослушке

Владимир Зеленский потребовал установить причастных к записи разговоров премьер-министра и представителей НБУ.

Глава государства 17 января встретился с руководителями СБУ, Офиса Генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБР и Управления государственной охраны. Президент поручил правоохранительным органам в двухнедельный срок установить круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснить обстоятельства, при которых они происходили.