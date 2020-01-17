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В Раде объяснили, почему Гончарук подал заявление президенту, а не в парламент

Новости » Политика     17.01.2020 - 11:12
В Раде объяснили, почему Гончарук подал заявление президенту, а не в парламент
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Представитель правительства в ВР отметила, что Зеленский должен передать заявление Гончарука в парламент

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, поскольку этот вопрос должен рассматривать парламент. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Елена Шуляк, передает корреспондент РБК-Украина

По ее словам, Гончарук подал заявление об отставке не в парламент, а президенту Владимиру Зеленскому, потому что считает себя членом его команды

"Для того, чтобы снять все вопросы, которые касаются доверия, уважения к президенту, Алексей принял такое решение написать заявление. Алексей Гончарук считает себя частью большой президентской команды, и он принял такое решение... Конечно Владимир Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно в парламент. Конечно, он не будет подписывать это заявление", - сказала Шуляк.

Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура в свою очередь добавил, что именно Зеленский должен принять решение по поводу увольнения премьера.

"У нас парламентско-президентская республика. Но с точки зрения этической, это заявление написано на имя председателя Верховной рады Разумкова и находится в ОП. Это чистый вопрос этики, это не юридический вопрос. (Заявление написано на Разумкова - ред.) не может быть никаких других вариантов, поскольку Гончарук является юристом по специальности, поэтому не сомневаюсь что он написал на руководителя ВР", - считает он.

Напомним, сегодня премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Премьер написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой.

В Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАлексей Гончарук
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